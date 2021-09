Mindig öröm, amikor klasszikus címeket hoznak el kollekcióba csomagolva a kiadók, tekintve hogy így a friss készülékeken is elérhetővé válnak - így történ ez például most négy igazi retro Castlevania-játékkal is.

A Konami három Game Boy Advance-es és egy SNES-es epizódot szállított le PC-re, Xboxra, PlayStationre és Switch-re. Ezek név szerint a, melyek egytől egyik a gyűjtemény részét képzik.Természetesen néhány modern feature-t is hordoznak magukban, mint például a mentés/betöltés funkció, valamint ismétlés üzemmódot is integráltak, sőt mi több, a japán, amerikai és európai változat között egy gombnyomással váltogathatunk.

