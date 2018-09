Megjelent a My Brother Rabbit, egy megható és csodálatos kalandjáték

Az Artifex Mundi bejelentette, hogy újabb szuper tárgykeresős kalandjátékot juttattak el a célba, lévén olyan címek, mint az Enigmatis és a Nightmares from the Deep után megjelent végre a My Brother Rabbit című csoda.

Az alkotás elsődlegesen rajzfilmes megjelenésével képes levenni a lábáról szinte bárkit, de mellette a történet is ott lesz a szeren, hiszen megható és filozofikus gondolatokat egyaránt tartogat számunkra, a főszerepben egy kislánnyal, aki súlyos betegségtől szenved, és csak rajtunk múlik, hogy a mesevilágban elért sikereinkkel meg tudjuk-e gyógyítani őt, vagy sem.A játék főleg a fejtörőkre és a rejtett tárgyak megtalálására épül fel a nagyszerű sztori felgöngyölítése mellett, ha pedig megtetszett volna, a My Brother Rabbit már PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is elérhetővé vált.

