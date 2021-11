Megjelent a League of Legends világában játszódó szerepjáték, a Ruined King

A napokban jelent meg az egyjátékos élményre fókuszáló League of Legends mellékág, a Ruined King: A League of Legends Story , ami furcsán "nyomott" áron jelent meg, azonban ez nem maradt így sokáig, tekintve hogy egy hiba miatt maradt így a dolog.

A Riot Games egy ideje szeretné kibővíteni a világát a fejőstehenének, a League of Legends-nek. Erre tesz kísérleteket az Arcane című Netflixes sorozat, illetve a frissen megjelenő egyjátékos módra fókuszáló RPG, a Ruined King is. A játék a napokban megjelent az Epic Games Store-on, azonban furcsán nyomott áron kevesebb mint 30 Ft-ot kóstált.Azonban ezt a kellemetlenséget az Epic gyorsan észrevette, így visszaállt az ára, azonban így is baráti maradt 30 eurót kell érte kiperkálnunk. A játék egy Single Player, körökre osztott RPG, főszerepekben a League of Legends világának emblematikus karaktereivel,