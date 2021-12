Megjelent a Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning új kiegészítője, a Fatesworn

Az eredetileg 2012-ben napvilágot látott akció-RPG, a Kingdoms of Amalur: Reckoning, tavaly kapott egy felújítást, ami Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning néven látta meg a napvilágot, és most ehhez a kiadáshoz érkezik egy kis újdonság.

Nem túlzottan bevett formula, hogy egy majdnem tíz éves játékhoz egy új kiegészítő készül, azonban a THQ Nordic gondozása alatt formálódó program egy más eset. A Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning -hoz ugyanisA kiegészítő az alapjáték eseményei után veszi fel a fonalat, ahol a káosz isten elszabadul, és nekünk kell őt megállítani. Ehhez segítségül kapunk rengeteg új fegyvert, és kiegészítőt, valamint egy új játékmechanikát is, a Káoszt, amit többféleképpen is hasznosíthatunk. Ezenfelül kapunk egy vadonatúj bejárásra váró területet, valamint a szinthatárt is megnövelték 50-re.

