Megjelent a Fallout: The Frontier mod, mely új kampánnyal bővíti a Fallout: New Vegas-t

Több éves munkát sikerült lezárnia egy tehetséges modder csapatnak a napokban, lévén elkészült a sokak által régóta várt Fallout: The Frontier mod, mely a Fallout: New Vegas bővítményeként érkezett, és gyakorlatilag egy új játéknyi extrával bővíti az alapokat.

A Fallout: The Frontier ugyanis egy komplett kampányt tár elénk, amiben három fő küldetéssort találnak a játékosok, méghozzá hatvannál is több mellékes feladat mellett, de a készítők kiemelték, hogy a főküldetések közül kettő legalább 15 órát, a harmadik pedig 35 órát vesz igénybe, tehát, ami bődületes teljesítmény.A mod rengeteg olyan játékelemet elérhetővé tesz, ami a Fallout: New Vegas -ból hiányzott, példának okáért ténylegesen működő járművekkel is találkozhatunk benne, melyeket lehetőségünk lesz vezetni, de inkább töltsétek le és próbáljátok ki magatok, hiszen a The Frontier mod ingyen beszerezhető.