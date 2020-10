Megjelent a Doom Eternal Ancient Gods: Part One kiegészítője, itt az utolsó trailer

A mai nappal mindenkinek elérhetővé vált a Doom Eternal hoz kapcsolódóan a Ancient Gods: Part One expanzió, amihez ráadásul most berobogott a legutolsó kedvcsináló, hogy még annak is felhívják a figyelmét, akit eddig nem érdekelt a DLC.

Éppen ezért ha nem tudod, hogy mi fán terem a Ancient Gods: Part One kiegészítő, akkor ezen a videón majd jól szemügyre is veheted, de egy valami garantált: hatalmas darálásra lehet készülni a letölthető tartalom berkein belül, ahogyan azt egy Doom-élménytől el is várhatjuk.Egy két részes DLC-ről van szó egyébiránt, melynek első felvonásával szemezhetünk az alábbiakban, míg a következő etap érkezéséről egyelőre nincs információnk. Sebaj, remélhetőleg el leszünk ezzel is egy jó darabig!