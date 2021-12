Megjelenik a Final Fantasy VII Remake PC-re, befutott a gépigénye is!

A péntek hajnalban megrendezésre került The Game Awardson végre valahára bejelentésre került, hogy a tavaly évben nagy népszerűségnek örvendő Final Fantasy VII Remake Intergrade kiadása megérkezik PC-re, amivel megszűnik a közel másfél éven át tartó PlayStation exkluzivitása a játéknak.

A kizárólag Epic Games Store exkluzív változat ráadásul nem is a sima,, amivel felújított grafikát, és rengeteg DLC-t is kapunk.Nemrég pedig megjelent az Epic Games Store hivatalos oldalán a gépigény is, ami alapján könnyedén belőhetjük, hogy milyen konfigurációra van szükségünk ahhoz, hogy Cloud Strife kalandjait átélhessük.CPU: Intel Core i5 3330 / AMD FX-8350VGA: GeForce GTX 780 / Radeon RX 480 (3GB)RAM: 8 GBHDD: 100 GBOS: Windows 10CPU: Intel Core i7-3770 / AMD Ryzen 3 3100VGA: GeForce GTX 1080 / Radeon RX 5700 (8GB)RAM: 12 GBHDD: 100 GBOS: Windows 10Ráadásul nem is kell sokat várni a PC-s változatra, hiszen a port maga december 16-án, azaz ezen hét csütörtökétől már el is lesz érhető.