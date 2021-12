Megjelenési dátumot kapott az Uncharted: Legacy of Thieves Collection

A PC-kre és újgenerációs konzolokra megjelenő Uncharted: Legacy of Thieves Collection ről egészen idáig azt tudhattuk, hogy többjátékos mód nélkül fogja elhozni nekünk a negyedik Uncharted játékot és annak spin-offját, valamikor a jövő év elején.

Azonban most a PlayStation egy új blogposztban maga erősítette meg, hogyEzenfelül fény derült PS5-ön a grafikai opciókra, amik alapján a játékot futtatni lehet Fidelity módban, ami a minőséget helyezi előtérbe, valamint egy Performance, és egy Performance+ módban is, ami a teljesítményt helyezi előtérbe, előbbi 60, utóbbi 120 FPS kíséretében (igaz, ebben az esetben be kell érnünk a Full HD felbontással).Az ára 49,99 dollár (nagyjából 16 ezer forint), viszont amennyiben rendelkezünk a prev-gen verziókkal akkor az upgrade csak 10 dollárt (3000 forint) fog kóstálni.

Nézd nagyban ezt a videót!