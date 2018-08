Megjelenési dátumot kapott az Insurgency: Sandstorm, 25 percnyi gameplay felvétellel ünneplünk

A New World Interactive ezekben a pillanatokban is futtatja az Insurgency: Sandstorm tesztköreit, ebből kifolyólag pedig itt az ideje, hogy a közönség 25 percen keresztül nézegethesse a cuccot, mely alapján belőhetjük, nagyjából mire is számíthatunk majd megjelenéskor.

A játék béta fázisban tengeti jelenleg mindennapjait, és bár PvP móddal is bír a stuff, a videón a co-op mód kerül terítékre, és ahogy azt a felvételből le lehet szűrni, bizony nem lesz piskóta a game, lévén a botokat meglehetősen kemény fából faragták. Abszolút a hardcore rétegnek szól az Insurgency: Sandstorm , nem tölt magától vissza az életerőnk.Nincs továbbá minimap sem, a HUD is meglehetősen minimális, ami pedig igazán menő, az a roppant realisztikus tárazási szisztéma. A részletezett lövölde szeptember 18-án jön PC-re, majd valamikor konzolokra is befut. Nézzétek meg magatoknak is a játékot mozgás közben:

Nézd nagyban ezt a videót!