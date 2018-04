Megjelenési dátumot kapott a World of Warcraft: Battle for Azeroth

A Blizzard ma délután napra pontos megjelenési dátummal örvendeztette meg a World of Warcraft: Battle for Azeroth kiegészítőre várakozó játékosokat, így megtudtuk, hogy még a nyáron elérhetővé válik a legújabb expanzió.





Ennél azonban persze pontosabb időpontunk is van, így a hírek szerint, magát a játékot pedig ezúttal is lehetőségünk nyílik beszerezni a standard változatok mellett egy gyűjteményes kiadásban.A dátum mellett ugyanis lehullt a lepel a World of Warcraft: Battle for Azeroth Collector's Edition-ről is, amiben a játék lemezes változata mellett garantáltan találni fogunk egy keménykötésű regényt a bővítmény előzménytörténetével a Horda és a Szövetség szemszögéből, de a digitális zenei anyag, valamint egy speciális érme is megtalálható lesz a csomagban.Ezen felül a szokásos digitális extrákat sem mellőzi majd a 90 dolláros kiadás, ezáltal a World of Warcraft mellett a Hearthstone, a Stacraft II, a Heroes of the Storm és az Overwatch játékosai is jól járnak majd vele.

