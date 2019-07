Megjelenési dátumot kapott a TurboGrafx-16 Mini, ezekkel a játékokkal rajtol

Egy hónapja már, hogy lerántották a leplet a TurboGrafx-16 Mini konzolról, most pedig megérkeztek a pontos adatok a géppel kapcsolatban, legalábbis ami a premiert és a kezdő játéklistát illeti.

A megjelenés 2020. március 19-én várható, a teljes játéklista tekintetében pedig meg kell jegyeznünk, hogy egy részük csak és kizárólag japánban lesz elérhető, ezeket külön soroljuk az alábbiakban. A konzol a régi egy kontroller portos megoldás helyett most már két bemenettel fog bírni, de multitap révén akár 5 játékos kiszolgálása is lehetségessé válik, no meg persze a gyorsmentés sem marad ki.Üröm az örömben viszont, hogya masina, illetve az árcéduláról sem tudunk még semmit. Íme a teljes játéklista:Alien CrushVictory RunBlazing LazersNeutopiaDungeon ExplorerR-TypeMoto RoaderPower GolfYs book I&IINinja SpiritJ.J. & JeffSpace HarrierMilitary MadnessChew-Man-FuPsychosisBonk's RevengeParasol StarsCadashNew Adventure IslandAir ZonkNeutopia IISoldier BladeLords of ThunderBomberman '93Ezek pedig csak és kizárólag Japánban lesznek elérhetőek:The Kung FuJaseiken NecromancerFantasy ZoneAppare! GateballNectarisDungeon ExplorerNeutopiaPC GenjinYs I , IISuper DariusSuper Star SoldierDaimakaimuraAldynesNeutopia IIGradiusSalamanderSuper Momotaro Dentetsu IINinja Ry'kenden (a Ninja Gaiden japán verziója)Star ParodierSnatcherGradius II - Gofer no Yab' -Ch' AnikiAkumaj' Dracula X Chi no RondoBomberman '94Bomberman Panic BomberGinga Fukei Densetsu Sapphire