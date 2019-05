Megjelenési dátumot kapott a The Dark Pictures: Man of Medan

A Bandai Namco csapata a korábbi felvezetés után már tegnap délután felfedte a The Dark Pictures: Man of Medan nagy bejelentését, ami megfelelően megfelelően az év egyik legjobban várt horrorjátékának megjelenési dátuma lett.

Ennek köszönhetően megtudtuk, hogy a Supermassive Games fejlesztésében készült alkotás, vagyis az Until Dawn árnyékában járó horrort még a nyár utolsó napjaiban megkapjuk.Hogy a készítők nyomatékosítsák ezt a bejelentést, hoztak nekünk egy friss trailert is a játékról, mely elképesztő hangulattal prezentálja a több részesre tervezett sztori első epizódját, amiről megtudtuk még, hogy előrendelhető állapotba került, és ezért a The Curator's Cut DLC-t kapjuk majd cserébe, a főszerepben egy új karakterrel, egy új perspektívával, több választási lehetőséggel, titokkal és befejezéssel.

Nézd nagyban ezt a videót!