Megjelenési dátumot kapott a Streets of Rage 4, még PvP mód is lesz!

Streets of Rage 4 tipikusan azon alkotások során erősíti, melyek a retro vonalat hivatottak elhozni, modern pizsamába bújtatva, ez a fajta kombó pedig mindannyiunkból kiváltott egyfajta gyermeki kíváncsiságot.

Jó hír azonban, hogy már alig párat kell aludni, hogy mi magunk nyúzhassunk a Streets of Rage 4 -et, mivelhogy mint az kiderült,, ergo PC-n, PS4-en, Xbox One-on és Nintendo Switch-csen, 25 dolláros áron.Ha esetleg még ez nem hozott kellő módon lázba, akkor a fejlesztőcsapatként tetszelgő DotEmu kvázi "fogd meg a söröm" jelleggel hozzácsapta azt az információt is, hogy PvP mód is lesz a szoftverben, így a haverokkal történő, egymás elagyabugyálása előtt tárva-nyitva állnak a kapuk.

