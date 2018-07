Megjelenési dátumot kapott a State of Mind, új előzetes is jár hozzá

A Daedalic Entertainment következő projektje érdekes témákat fog boncolgatni, mi pedig most már tudjuk, hogy mikor is lesz lehetőségünk belevetni magunkat az ígéretesnek tűnő kalandba.

A jövőben játszódó thriller, a State of Mind foglalkozni fog a transzhumanizmus kérdéskörével, a szeretteinktől való elszakítást és a nagy találkozásokat is tematizálja, tehát mindent összevetve egy igen súlyos játéknak ígérkezik a stuff, mely végre valahára megjelenési dátumot kapott, ráadásulEnnek örömére kaptunk is egy pofás előzetest, mely elsősorban a játék sztorijára összpontosít, de az egyedi grafikai stílus sem elhanyagolandó, hihetetlen, mit ki nem lehet találni egy kis kreativitással. State of Mind PC-re, Xbox One-ra, PlayStation 4-re és Nintendo Switch-re jelenik meg.