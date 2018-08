Megjelenési dátumot kapott a Sekiro: Shadows Die Twice

A FromSoftware bejelentette a gamescomon legújabb projektjének, a Sekiro: Shadows Die Twice -nak a megjelenési dátumát, ráadásul az egészen pofás gyűjtői kiadásról is lerántották a leplet.





Nem is kell már olyan sokat várni rá, egészen konkrétanPC, PlayStation 4 és Xbox One platformokra, ami pedig a gyűjtői kiadást illeti, tartalmazni fog művészeti albumot, egy térképet, a játék zenéjét, és többek között egy szobor is belefért a pakkba.Árcédulát még nem kapott a csomag, azonban a bejelentéssel együtt élesedett a Sekiro: Shadows Die Twice digitális előrendelésének lehetősége is, no meg minden bizonnyal napokon belül több gameplay is napvilágot lát a Dark Souls-játékok atyjainak legújabb fejlesztéséből, mi már nagyon várjuk!