Megjelenési dátumot kapott a Mario Tennis Aces, az Octopath Traveler és a Hyrule Warriors

A tegnap esti Nintendo Direct részeként nemcsak friss bejelentésekkel szolgáltak a japánok, hanem néhány ismert alkotásukhoz is nyilvánosságra hoztak egy-egy megjelenési dátumot.

Ennek köszönhetően kiderült, hogy a Mario Tennis Aces című teniszezős alkotás premierjére nem kell tovább várnunk június 22-nél, míg, így a Nintendo is majdnem minden hónapban szolgál valami csemegével a Switch-tulajdonosoknak.A külsős fejlesztőcsapatok sem maradnak azonban tétlenek, a Square Enix ugyanis bejelentette, hogy, mely szintén csak a Nintendo Switch exkluzivitásában lesz kapható.A Hyrule Warriors kivételével a két datált alkotáshoz egy-egy trailert is kaptunk már, így ha szívesen megnéznétek őket, most itt a remek alkalom.

