Az On The Edge kiegészítővel véget ér a Frostpunk hoz kiadott kiegészítők sora, tekintve hogy eme harmadik expanzió lesz a legutolsó, amivel kibővül a kérdéses alkotás, viszont most ehhez kaptunk egy megjelenési dátumot, hogy felkészülten tudjuk várni a zárást.

Az On The Edge konkrétan a sztori vége után játszódik, az általunk túlélt megavihar pedig fényt derít egy olyan állomásra, amit aztán át kell majd vennünk a kiegészítőben., amikor is kiadják Steamre, GOG-ra és a Humble Store-ra az On The Edge-et.Rengeteg új játékmechanikát szállít majd többek között az expanzió, úgyhogy lesz bőven mivel játszadozni újdonságok tekintetében. Van egy pofás kis trailerünk is, ugorjatok rá mindenképp:

Nézd nagyban ezt a videót!