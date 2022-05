Megjelenési dátumot kapott a Call of Duty: Modern Warfare 2

A Call of Duty: Modern Warfare 2 megjelenési dátumát a lehető legbizarrabb módon fedték fel, lévén miután nem is olyan régen leleplezte a címet és a logót, az Activision most (a kiszivárgott hírekhez hűen) megerősítette, hogy az idei Call of Duty-betét a szokásosnál kicsit korábban fog megjelenni.

A Modern Warfare 2 október 28-án jelenik meg. Pontosan mi is olyan furcsa a leleplezésen keresztül? Nos, a trailer teljes egészében a játék művészeti alkotásaira koncentrál - és mindez egy teherhajótelepen kifüggesztett vásznon látható. Nézd meg alább.A trailer megerősíti a Task Force 141 visszatérését, és számos ismerős karaktert, köztük John Price kapitányt, Simon "Ghost" Rileyt, John "Soap" MacTavish-t és Kyle "Gaz" Garrickot. A Modern Warfare 2 egy új karakterrel is bővíti a Task Force-ot a mexikói különleges erők ezredese, Alejandro Vargas személyében.

Nézd nagyban ezt a videót!