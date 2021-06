Megjelenési dátumot és dobozképet kapott a Mortal Kombat Legends: Battle of The Realms animációs film

Mint a múlt héten kiderült, a Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge folytatása, a Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms, idén nyáron jelenik meg, és most konkrét dátumot is kaptunk.





Ma bejelentették, hogy a készülő animációs film #over#augusztus 31-én hivatalosan megjelenik a Digital, a Blu-ray és a 4K Ultra HD Combo kiadásokban. Emellett kiderült a készülő cím dobozképe is meg lett villantva.A bejelentés szerint a Mortal Kombat Legends: Battle of The Realms a Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge eseményeit követően veszi fel a fonalat, és olyan hősöket vonultat, mint Johnny Cage, Sonya Blade és Liu Kang, akik egy utolsó Mortal Kombat tornán versenyeznek a sors meghatározása érdekében.