Megjelenési dátumot és demót kapott az NBA Live 18

Az EA Tiburon csapata egy halom bejelentéssel szolgált az NBA Live 18 kapcsán, így megtudtuk többek között, hogy a játék mikor érkezik, ki lesz a borítóján, illetve hogy idő előtt lehetőségünk nyílik kipróbálni.

Haladjunk szépen sorban, és kezdjük a legfontosabbal, avagy a demóval, amely várhatóan még a mai napon megjelenhet a kérdéses kosárlabdás játékhoz, segítségével pedig mindenki kipróbálhatja PS4-en és Xbox One-on a The One címre keresztelt egyjátékos kampány legelső szekcióját - avagy a prológust -, de lesznek benne limitált Live Eventek is, hogy alaposabban belekóstolhassunk a játékmenet sajátosságaiba.Ezen felül kiderült, hogy az NBA Live 18 -at a Houston Rockets egyik ismert arcával, James Hardennel kell majd keresnünk a boltok polcain, méghozzá- ez elég meglepő húzás a decemberre ígért premierhez képest -, méghozzá PS4-en és Xbox One-on is.