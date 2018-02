Megjelenési dátummal robogott be a Total War Saga: Thrones of Britannia gépigénye

A Creative Assembly munkatársai egy nagy adag friss bejelentéssel szolgáltak a rajongóknak az A Total War Saga: Thrones of Britannia kapcsán, így egy friss trailer és a megjelenési dátum mellett még a gépigényről is lehullt a lepel.

Ebből megtudtuk, hogy a játék érkezését napra pontosan, és ha esetleg most találkoznál vele először, a hír végére beszúrt trailer alaposan összefoglalja számodra mindazt, amit a Britannia legínségesebb időszakát feldolgozó alkotásról tudnod kell.Hogy mégis milyen gép kell majd ahhoz, hogy normálisan futtatni tudjuk az A Total War Saga: Thrones of Britannia-t? Gyorsan megnyugtatnánk, hogy belépő szinten már egy több éves konfiguráción is nagyszerűen elfut majd a játék, de győződj meg inkább erről a saját szemeddel az alábbi gépigény áttanulmányozásával:OS: Windows 7 64BitProcesszor: Intel Core 2 Duo 3.0GhzMemória: 5 GB RAMGrafikus kártya: NVIDIA GTX 460 1GB / AMD Radeon HD 5770 1GB / Intel HD4000 @720pHDD: 30 GBOS: Windows 7 / 8 (8.1)/ 10 64BitProcesszor: Intel Core i5-4570 3.20GHzMemória: 8 GB RAMGrafikus kártya: NVIDIA GeForce GTX 770 4GB / AMD Radeon R9 290X 4GB 1080pHDD: 30 GB

