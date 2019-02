Mégis törölték az Overkill's The Walking Dead konzolos változatát, a PC-s verziót sem támogatják tovább

Bár a kiadó hazugságokkal próbálta menteni a menthetőt a napokban, azonban az éjszaka végérvényesen pont került az Overkill's The Walking Dead komédiájára, lévén a Skybound Entertainment bejelentette, hogy megszűnt a szerződésük a Starbreeze Studios csapatával.

Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a kooperáció felrúgásával az Overkill's The Walking Dead konzolos változatai biztosan nem készülhetnek már el, sőt mi több, kiderült még, hogy a PC-s verzió támogatása is megszűnik, tehát hiába voltak nagy tervek és rengeteg beígért tartalom, ebből semmi sem valósulhat meg.A Skybound Entertainment közleményéből kiderül, hogy mindent megtettek annak érdekében, hogy a játék elkészüljön, ezáltal rengeteg problémát oldottak meg a Starbreeze csapatával, ami a fejlesztés során felmerült, de végül az Overkill's The Walking Dead mégis, így inkább a törlés mellett döntöttek.