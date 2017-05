Mégis megmenekülhet a Hitman-sorozat?

A hét egyik legszomorúbb híre minden kétséget kizáróan az volt, hogy a Square Enix kihátrál az IO Interactive mögül, amivel teljesen bizonytalanná vált a Hitman -sorozat jövője, hiszen annak jogai a korábbi tervek szerint maradnak a kiadónál.

A német Gamestar szerint azonban ez ebben a formában nem lesz igaz, megbízható, belsős forrásokra hivatkozva ugyanis a lap úgy értesült, hogy, aminek köszönhetően a korábban beígért tartalmak egy része is biztosan elkészülhet hozzá.Amint ugyanis ismert, a dánok eredetileg három évadot terveztek a kopasz ügynök aktuális kalandjához, amiből csak az első szezont teljesítették, a második viszont már most félig elkészült, ha pedig rendeződnek a jogi problémák, akkor hamarosan, legkésőbb 2018-ban el is indulhat majd.