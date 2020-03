Mégis leállították a koronavírus miatt a The Witcher televíziós sorozat második évadának forgatását

Elképesztően gyorsan változnak az események a koronavírus miatt, így bár hétvégén még arról írtunk nektek, hogy a The Witcher televíziós sorozat második évada zavartalanul forog tovább, azonban mára virradóra módosultak az események.

A Redanian Intelligence ugyanis most úgy értesült, hogy, noha ez a vírus alakulásának függvényében természetesen sokkal tovább is eltarthat majd, egyelőre azonban két hétről szólnak a hírek.Hogy ez mennyiben befolyásolja majd a megjelenést, esetleg ezt a két hetet be tudják majd hozni a későbbiekben, arról most még korai lenne beszélni, sőt hozzátennénk, hogy a forgatás leállásáról sem kaptunk hivatalos közleményt, szóval erre sem vehetünk azért mérget, bár valóban ésszerű döntés volna.