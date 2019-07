Mégis készül a streamingre fókuszáló Xbox-hardver?

Mivel még nem érkezett teljes körű hivatalos kommunikáció a Microsoft részéről a következő generáció kapcsán, így nem marad más, mint a találgatás, hiszen ugyebár azt tudjuk, hogy jön a Scarlett, arról nincs infó, hogy a korábbi pletykáknak megfelelően valóban formálódik-e egy külön a streamingre kihegyezett hardver.

A napokban felreppent már, hogy az eredetileg rebesgetett duplapremier, azaz az olcsóbb és drágább konzol végül nem fog megvalósulni , a redmondiak pedig csak egy konzollal fogják képviseltetni magukat a következő generációs rajtkor, ám most ismételten felmerült, hogy lesz egy olcsóbb hardver a Scarletthez képest, ami viszont a streamingre koncentrál.A Project xCloud ugyebár több platformon is tiszteletét teszi, így mobilokon is, ám nem kizárt, hogy ezen a szóban forgó hardveren fog a lehető legjobban futni, ami megindokolná a jelenlétét. A forrás ismételten a Thurrott egyik munkatársa, Brad Sams, aki általában precízen hozza le az Xbox-szal kapcsolatos infókat.Ha minden igaz, akkor még javában fejlesztés alatt áll a hardver, olyannyira, hogy, ám az idea az egész mögött, hogy teljesen lagmentessé tegyék a streaminget, ez pedig ehhez az első lépés.

Nézd nagyban ezt a videót!