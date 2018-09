Mégis elkészülhet a Stranger Things-játék

A Telltale Games bezáratásával ugyebár olyan játékaik kerültek törlésre, mint például a régóta várt The Wolf Among Us második szezon, a The Walking Dead: The Final Season maradéka, illetve a már korábban megszellőztetett Stranger Things-játék.

Nos, aki utóbbi elkaszálása miatt szomorkodott, annak remek hírrel tudunk szolgálni, lévén, ugyanis a streaming-óriás roppant mód szeretné interaktív médiumként is életre kelteni a Stranger Things-t, ahogyan azt a Polygon magazinnak elárulták.Arról még nem nyilatkoztak, hogy kikkel kollaborálnának egy ilyen jellegű projekt kapcsán, illetve arra is kíváncsiak vagyunk, hogy mennyire fog igazodni az egykori Telltale Games-féle történetmesélési stílushoz a játék, amint többet megtudunk a dologról, azonnal szólunk!