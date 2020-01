Mégis elkészülhet a Mortal Kombat Kollection Online

Úgy tűnik, hogy mégsem földelte el végleg a Blind Squirrel Games csapata tavaly áprilisban a Mortal Kombat Kollection Online-t, lévén akkor olyan hírek érkeztek, hogy a stúdió törölte a legendás bunyós játék korai epizódjainak felújítását tartalmazó csomag munkálatait.





Ebbe sokan bele is törődtek, pedig úgy tűnik, hogy korai volt, lévén a PEGI kínálatában most megjelent a Mortal Kombat Kollection Online korbesorolása, mely szerint PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re egyaránt beroboghat majd a legendás Mortal Kombat-sorozat első három részét tartalmazó csomag.A PEGI adatbázisa rögtön némi információval is szolgált a kollekcióról, így kiderült, hogyegészült ki. Most már csak azt kellene kideríteni, hogy mikor érkezik?