Megint sikerült újabb bugokat produkálni az Anthem legújabb frissítésével

Szerencsétlen BioWare-t gyakorlatilag még az ág is húzza, ugyanis akárhányszor megpróbálnak egy frissítéssel javítani az Anthem nyújtotta játékélményen, mindig felüti a fejét több másik probléma, és sajnos ez most is így történt.

Élesedett ugyanis az 1.04-es frissítés , ami több olyan változtatást is eszközölt, ami papíron kifejezetten ígéretes volt, például a loot-szisztémát kicsit finomhangolták, illetve csoda történt, ugyanis a tonnányi töltőképernyő közül kivettek egyet, konkrétan a Forge-ot tudjuk elérni már várakozás nélkül.Na de mi akkor a gond? Miért hangos a Reddit az elégedetlen játékosoktól? Az egyik legtöbbet panaszolt hiba, hogy. Mondhatnánk, hogy ez egy tök hasznos kis funkció, azonban egy bugról beszélünk, ami orvoslásra vár, ráadásul amikor egy looter-shooterben személyre szabott lootok vannak, akkor ez nem túl szerencsés.A problémák itt nem érnek véget sajnos, merthogy egyes felhasználók a Javelin hajtóművének gyorsabb felhevüléséről beszélnek, miáltal kevesebb ideig tudnak repülni, mint az aktuális patch előtt. Ezenfelül olyan megjegyzések is akadtak, hogy a keményebb, nehezebben legyűrhető boss-ok rosszabb lootot dobnak, mint korábban.A bugok felsorolása még tovább tarthatna, viszont ezek a legjelentősebbek. Amennyiben érdekelne, hogy miket sikerült még elszúrnia a csapatnak az aktuális update-tel, mindenképp less rá a Redditre , és csemegézz egy kicsit!