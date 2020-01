Megint halasztják az Uncharted film megjelenését, de már meg sem lepődünk

Kisebb kabaré, ami lezajlik az Uncharted mozi körül, hiszen nagyon régóta levegőben lóg a Mark Wahlberg és Tom Holland nevével fémjelzett film, viszont valahogy csak nem akar összejönni a projekt, sorra váltják egymást a rendezők

Most még mindig nem tudni, hogy ki lesz az a direktor, aki tető alá hozza a filmet, viszont a Sony nem bízza a véletlenre, ezért elhalasztották az Uncharted film premierjét. A The Hollywood Reporter közölte az információt , miszerint bár eredetileg 2020. december 18-án került volna mozikba a mozgókép,Szerencsére messze nem akkora csúsztatásról van szó, mint korábban bármikor, viszont mégsem enged túl nagy optimizmusra következtetni az, amikor már milliomodszorra is húzzák-nyúzzák a projektet. Bár innen szép nyerni...