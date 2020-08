Sok mindent nyilatkoztak már a 343 Industries srácai a Halo Infinite rebesgetett battle royale módja kapcsán, mint például hogy nem lesz, aztán felmerült, hogy lesz, csak éppenséggel nem a megszokott formátumban, ám egy friss szivárgás megint arra enged következtetni, hogy bizony nem marad ki a játékmód.





Hiszen miért is maradna ki, amikor egy Call of Duty: Warzone is milliós tömegeket tud megmozgatni? A japán Xbox Áruházban bukkant fel az alkotáshoz kapcsolódóan a "battle royale shooting" címke, és szinteNem lepődnénk meg tehát, ha heteken belül közölne erről valamit a fejlesztőcsapat, abban pedig biztosak lehetünk, hogy a tősgyökeres Halo-rajongók élni-halni fognak egy jópofa battle royale módért, ha jól van kivitelezve.