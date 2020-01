Megindokolta a Rockstar, hogy miért tűnt el a GTA 4 a Steamről

Pár napja szőrén szálán tovatűnt a GTA 4 a Steam felületéről, legalábbis abból a szempontból, hogy nem lehet már megvásárolni , ez pedig sokakban kérdőjeleket eredményezett, hogy mégis mi zajlik a háttérben.

Mint mindig, úgy az igazság most is egyszerűbb, mint a teóriák, lévén a stúdió elmondta, hogy mivel eredetileg Games for Windows Live-ra készült a GTA 4 , és a Microsoft már nem támogatja a szolgáltatást, így nem tudnak extra kódokat generálni a vásárolt példányokhoz. Javában, de egyelőre nincs mit megosztaniuk erről.Az Xbox 360-as és PS3-as kiadványok továbbra is megvásárolhatóak, a probléma csak és kizárólag a PC-seket érinti, de reméljük, mielőbb orvosolják az egész hajcihőt.