Megható videóval reklámozzák Koreában a PS4 Pro-t

A PlayStation dél-koreai részlege egy friss reklámfilmet forgatott a PS4 Pro konzolhoz kapcsolódóan, amely igencsak különlegesre sikeredett, hiszen messze nem a szokásos erőfitogtatás kapott benne szerepet, hanem csipetnyi humor és némi érzelem is.

A filmecskén azt láthatjuk, amint egy apa és a fia beszélget az utcán, majd az apuka arra kéri gyermekét, hogy ismételje el a szájába adott sorokat - vélhetően az édesanyának szánva -, melyben az apróság koreai mércével mérve hatalmas szemekkel egy PlayStation 4 Pro-ért könyörög.Miután a gyermek visszamondja édesapja szavait,, és magához húzva a csöppnyi testet máris elképzeli, hogy hamarosan milyen videojátékokkal mulathatja idejét, hiszen megmutatja magát pár pillanatra többek között a God of War, a Detroit: Become Human, a Shadow of the Colossus és a Monster Hunter World is.

