Megható: egy súlyosan beteg kisfiúhoz házhoz vitte a Bethesda a Fallout 76-ot

Egy virginiai 12 éves kisfiú, Wes már hét éve küzd rákkal, állapotát pedig a Wes' Fight Against Neuroblastoma nevezetű Facebook oldalon lehet követni, azonban nemrégiben azt javasolta orvosa, hogy álljanak le a kezelésekkel, mert többet ártanának vele a kisfiúnak, mint segítenének.





















Ezt követően Wes realizálta, hogy talán nem fogja megélni a Fallout 76 megjelenését, lévén a kisfiú még elő is rendelte a játékból a Power Armor Edition kiadást, ez pedig eljutott a Bethesda háza tájára is, akik azon nyomban cselekedtek ez ügyben., melyben a Power Armor sisakot maga Todd Howard dedikálta, a Bethesda egyik vezetője. Mivel a megjelenésig még van egy kis idő, így a kisfiú nem tarthatta meg a játékot, viszont így is eltölthetett jó pár órát a játékkal. Kívánjuk a lehető legjobbakat Wesnek, szurkolunk a felépüléséért!