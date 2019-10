Meghallgatható a Death Stranding által ihletett zenei album első dala

Egy különleges zenei albumot hoznak tető alá hamarosan a Sony és az RCA Records emberei, melynek a középpontjába olyan dalok kerülhetnek majd különféle előadóktól, melyeket a Death Stranding című videojáték ihletett.

A Timefall címet kapott zenei anyagról máris megfülelhetjük az első számot, melyet a skót elektro-pop csapat, a CHVRCHES prezentált, és meglepő kreativitással a Death Stranding címet kapta a keresztségben, a többi dallal egyetemben pedigvalamilyen formában.A zenei anyag várhatóan november 8-án, vagyis a játékkal egy napon jelenik majd meg, és az alábbi dalokat tartalmazza majd az egyes zenekaroktól, méghozzá a lehető legkülönfélébb stílusokban:"Trigger" Major Lazer x Khalid"Ghost" Au/Ra x Alan Walker Death Stranding " CHVRCHES"YELLOW BOX" The Neighbourhood"Meanwhile...In Genova" The S.L.P."Ludens" Bring Me the Horizon"Born in The Slumber" Flora Cash"Sing to Me" MISSIO