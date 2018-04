Megfizethető, ámde erős gamer laptopokat mutatott be a Dell

A Dell legfrissebb sajtóközleményéből megtudtuk, hogy szeretnének a jövőben olyan masinákat a piacra dobni, melyek bár hordozható számítógépek, de mégis kifejezetten gamereknek készültek, ellenben mégis megfizethető kategóriát képviselnek.

A Dell G-sorozat részeként így rögtön be is mutatkoztak a Dell G3 15 és 17, valamint a Dell G5 15 modellek, melyek egytől-egyig az Intel 8. generációs Core processzoraival, az Nvidia GeForce GTX 10-es szériából érkező grafikus kártyákkal, tükröződésmentes IPS kijelzőkkel és olyan funkciókkal rendelkeznek majd, mint a hőfelügyeleti megoldások vagy az intelligens tartalom-priorizáló szoftverek. Lássuk azonban kicsit alaposabban is a gépeket!a nevéből kitalálható, hogy egy-egy 15 és 17 hüvelykes kijelzővel érkező hordozható számítógép lesz, melyekben vagy GeForce GTX 1050 vagy 1060-as Max-Q dedikált VGA kap helyet, méghozzá Intel Core i7 CPU-val, dupla ventilátorral és dupla SSD meghajtóval, mindössze 22,7 és 25 mm-es vastagsággal, amivel a gépezet jelenleg a piac legvékonyabb gamer laptopja.egy kicsit nagyobb teljesítményt garantál a GeForce GTX 1060-as grafikus kártyával, a 6GB GDDR5 memóriával, valamint a 8. generációs hatmagos Intel Core processzorokkal, melyek mellett itt is dupla ventilátor és dupla SSD meghajtó vár a játékosokra. A 15 hüvelykes IPS UHD 4K kijelzővel ellátott gépezet szintén 25 mm-es vastagságú lesz, és várhatóan fekete, valamint pekingvörös színekben tudjuk beszerezni.Bár a Dell elérhető árakról beszélt, a hivatalos sajtóközleményből egyelőre nem derült még ki a gépek pontos árszabása.