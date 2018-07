Megfelezték az Oculus büntetését, amit a Zenimax követel tőlük

Meglepő fordulat történt a Zenimax és az Oculus ügyében, akik évek óta pereskednek már, méghozzá azon okból kifolyólag, hogy a VR headset gyártója jogvédett technológiákat lopott a Bethesda anyavállalatától.

Az ügyben már több fordulót is lepofoztak a felek, az utolsó bírói döntés közel másfél évvel ezelőtt volt, amikor 500 millió dollár megfizetésére kötelezték az Oculus-t, ám a fellebbezés utáni legújabb ítélet során ezt az összeget egyszerűen megfelezték, ezáltalEz lényegesen kevesebb összeg, mint amit a Zenimax eredetileg követelt az Oculus-tól, hiszen első körben az eddig eladott és a jövőben eladásra kerülő VR headsetek után kértek százalékos részesedést.A Zenimax vezetése vélhetően rendkívüli felháborodik majd, hiszen korábban milliárd dolláros károkozásról beszéltek, de a végső szót így is, úgy is a bíróság mondja majd ki az ügyben.