Megfelezték az Activision vezérigazgatójának, Bobby Kotick fizetését

Bobby Kotick egészen hihetetlen összegeket tesz zsebre az Activision vezérigazgatójaként, azonban most némileg változik a helyzet, lévén a legfrissebb hírek szerint immáron "csak" a felét fogja megkeresni annak a pénznek, amit eddig kaszált.

Kotick szerződését eredetileg 2021. december 31-én határozták meg, de most 2023 március 31-ig meghosszabbították. Kotick, aki több mint 30 éve a vállalat vezérigazgatója, az alapfizetése 50%-os csökkentésben részesül, valamint az éves bónuszát is megfelezik.A testület két további bónuszt is megszüntetett Kotick számára, így 2021. január 1-jétől kezdve, és a szerződés meghosszabbításának 2023 márciusi végéig. Remélhetőleg csak nem zokogja össze a párnáját éjjel emiatt...