Megerősítve: csak 2019 elején jön az Anthem, októberben pedig új Battlefield érkezik!

Az Electronic Arts legfrissebb üzleti jelentéséből kiderült, hogy igazak voltak a kiadóhoz kapcsolódó pletykák, Blake Jorgensen ugyanis megerősítette az Anthem csúszását, lévén a Bioware alkotása valóban nem jelenhet meg az idén.

A pénzügyi jelentés két legfontosabb bejelentése közül ez volt az egyik, de Jorgensen a The Wall Street Journalnak hangsúlyozta, hogy az Anthem 2019 első negyedévére történt eltolása nem csúszás, hiszen soha nem ígértek hozzá megjelenési dátumot, ami való igaz, ergo ez az első hivatalos időintervallum a Bioware alkotása kapcsán, amihez mérten viszont a későbbiekben így nyugodtan várhatunk jégre tételeket.Persze azért nem hagy minket új játék nélkül idén az EA, lévén a kiadó bejelentette, hogy, de hogy egy újabb világháborús rész jön-e, netán ezúttal más történelmi érát tűznek zászlajukra, az nem derült még ki.A harmadik negyedévet összefoglaló üzleti jelentésből azonban megtudtuk még, hogy, a FIFA közösség pedig jelenleg 42 millió játékosból áll csak konzolon, a Star Wars Battlefront 2 megvásárlóinak pedig a 70 százaléka kipróbálta az egyjátékos kampányt, de a játékról nemsokára egy külön hírben bővebben is írunk nektek.Az EA kiemelte még a The Sims 4-et, az életszimulátor közössége ugyanis 35 százalékos növekedést tudott produkálni, összességében pedig a kiadó majdnem minden téren emelkedéssel számolt, így a három hónapban 3,38 milliárd dolláros bevételük volt, ami 18 százalékos ugrás az egy évvel korábbiakhoz mérten.