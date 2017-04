Megerősítve a Call of Duty WWII Season Pass és a speciális kiadások

Miután tegnap este mindent megtudtunk a Call of Duty WWII -ról, a játék rögtön előrendelhetővé is vált világszerte, aminek jóvoltából kiderült, hogy konkrétan minden korábban kiszivárgott részlet igaznak bizonyult a szezonbérletről és a speciális kiadásokról is.

Az előrendelésekkel együtt derült fény arra, hogy, de a PS4-tulajdonosok elsőbbséget élveznek majd ezzel kapcsolatban.Jelenleg egyébiránt három változatban rendelhető elő a játék a világon, de a gyűjtői kiadásról egyelőre még nem érkeztek hírek. Ennek megfelelően van egy standard digitális és fizikai kiadás, ami mellett a Digital Deluxe Edition a nagyobb falat, mely bár 100 dollárba kerül, de ezért cserébe a Season Pass-t és további bónusz tartalmakat is kapunk majd.Létezik továbbá ennek a kiadásnak egy fizikai változata, a Pro Edition, amely szintén 100 dollárba kerül, de, és Amerikában állítólag csak a GameStop kínálatában érhető el, ahol egy még egy baseball sapit is kapunk ajándékba előrendelésünkért cserébe.Ha lemaradtál volna a Call of Duty WWII tegnapi bejelentéséről, nézd meg az első trailert vagy olvasd el az első részleteket róla, melyek mellett az Arekkz Gaming csapata egy összefoglaló videót is készített mindarról, amit tudnunk kell az utóbbi évek legjobb COD-játékáról. Róla van szó:

