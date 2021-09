Hivatalosan is megerősítést nyertek a korábbi pletykák, melyek a PS Plus-ra vonatkoztak, és valóban azok a címek kerültek be a szolgáltatásba ingyen játék gyanánt, amiket híreszteltek idejekorán.

Ennek értelmében a Hell Let Loose, a PGA Tour 2K21 és a Mortal Kombat X kerül be a szolgáltatásba, melyeket egytől egyig lekaphatunk majd októberben a tervek szerint. Mind a három október 5-én válik elérhetővé, és, ha minden jól megy.Ezek közül talán egyedül a Hell Let Loose csenghet egy fokkal ismeretlenebbül: egy 100 fős csatákkal operáló, második világháborús, multiplayer játékról van szó, ami egyedi RTS játékmechanikákat emel be az összképbe.

Nézd nagyban ezt a videót!