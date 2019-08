Megerősítették, hogy a Kinect lehallgatta az Xbox One tulajokat

Mind emlékszünk még, amikor az Xbox One startjakor megszellőztették, hogy a Kinect állandóan futni fog, ebből kifolyólag pedig sokan felemelték a hangjukat, hogy meg fogja figyelni az embereket a Microsoft.

Ez szépen el is csendesült, azonban most a Vice bedobta a hírbombát , miszerint sokszor a Microsoft vállalkozói rögzítették a Kinectnek adott hangutasításokat, állítólag véletlenül. Ezek a vállalkozók nem kerültek megnevezésre, azonban együtt dolgoztak a Kinect idején is a redmondiakkal, valamint a Cortana integrálásakor.Utóbbi azért fontos, mert azt állítják, hogy a Cortanán keresztül is kerültek hanganyagok rögzítésre. A felvételek között akad olyan elviekben, amin gyermekek hangjai hallhatóak,