Megerősítették a Shadow Warrior 3 márciusi megjelenési dátumát

A bolt információi ugyanis a várakozásoknak megfelelően igaznak bizonyultak, így a legendás FPS-sorozat legújabb epizódja várhatóan, ami annyira biztos már, hogy ezt egy kapcsolódó trailerrel is alátámasztották a készítők.Az előző részekhez mérten egyébiránt nagy változásokra nem számíthatunk a Shadow Warrior 3 -tól, továbbra is egy brutális belső nézetes nindzsa-kaszabolás lesz a középpontban, de ami biztos nem lesz a régi, az szegény Lo Wang szinkronhangja , hiszen ezt a feladatot mostantól Mike Moh tölti be, de Motoko és Zilla hangját is új színészek kapták, név szerint Andromeda Dunker és SungWon Cho.

