Megerősítést nyert, hogy Vesemir lesz a The Witcher: Nightmare of The Wolf főszereplője

Óriási népszerűséget ért el a Netflix által berendelt The Witcher-sorozat, melyhez a második évad előtt egy animációs széria is elindulhat majd The Witcher: Nightmare of the Wolf címmel, ami a Studio Mir csapatának kezei között formálódik.

A minap pedig a Netflix elérhetővé tette hozzá a hivatalos leírást, mely bár rendkívül kurtára sikeredett, ellenben annyit azért megtudtunk belőle, hogy, akit Geralt mentoraként és apafigurájakét ismerhettünk meg korábban.Gyakorlatilag az ő előtörténetére derülhet majd fény a kérdéses animációs sorozatból, hiszen a történet jóval azelőtt játszódik majd, hogy Geralt megjelent a színen, és Vesemir mentoráltja lett, ennek megfelelően a legendás vajákot is fiatalabb formájában ismerhetjük majd meg.