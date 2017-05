Megérkeztek első hivatalos részletek az új Need for Speed-játékról!

Bár végleges címe még mindig nincs neki, azonban a Ghost Games munkatársai a Need for Speed hivatalos honlapján nyilvánosságra hozták az első részleteket az autós sorozat idei évben várható aktuális epizódjáról.

Mint kiderült, az új Need for Speed valamikor idén év végén érkezik, és, így nem kell egy újabb, a többjátékos móddal átfűzött NFS-re számítanunk.Megtudtuk továbbá, hogy az új részben, de visszatér a rendőrök elöli menekülés, sőt mi több, a fejlesztők valamiféle epikus ugratásokról is beszéltek, vagyis vélhetően a nagy mutatványozásra is komoly hangsúlyt fektetnek most.Az új Need for Speed-ben ezen felül, és mivel teljes egészében egyjátékos élményt is kínál a játék - a multi mellett nyilván -, ezért nem is lesz szükség arra, hogy a játékosok állandóan online legyenek a versenyek során.Bővebb részleteink még nincsenek, de bizonyára a Ghost Games és az EA az idei E3-on rántja majd le a leplet teljes egészében az új Need for Speed-ről, ha csak az első képen szereplő június 2-i dátum nem jelez valami mást előre.