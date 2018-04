Megérkeztek az első Shadow of the Tomb Raider képek

Olyan jelentéktelen bejelentést sikerült összedobnia a Shadow of the Tomb Raider -hez a Square Enix csapatának, hogy el is felejtettük Lara Croft legújabb kalandjának hivatalossá tételét, de szerencsére máris megtört a csend, és kaptunk pár friss képet.









































Sőt mi több, konkrétan az első képekről beszélhetünk, melyek az Amazonnak köszönhetően bukkantak fel a játék adatlapján, ahol már a dobozkép is felbukkant, így egy igencsak masszív,A képek többségén egyébiránt maga Lara a főszereplő - nem meglepő módon persze -, ezáltal láthatjuk őt akció és ügyeskedés közben, sőt lopakodva, városi körülmények között, de azért láthatóan a dzsungeles kincsvadászat sem áll majd tőle messze az aktuális kaland keretein belül. Shadow of the Tomb Raider várhatóan szeptember 14-én jelenik majd meg PC-re, PS4-re és Xbox One-ra egyaránt, nagy valószínűséggel pedig már az első trailertől sem vagyunk túl messze. Addig is lássuk az első állóképeket: