Megérkeztek az első Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom értékelések és az utolsó trailer

A várakozásoknak megfelelően befutott végre a Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom utolsó hivatalos kedvcsinálója, ami mellett a megjelenés alkalmából az első külföldi játéktesztek bemutatására is sor kerülhetett.

Ezekből megtudtuk, hogy a kis Evan trónkövetelő története igencsak elnyerte a külhoni sajtó tetszését, és bár voltak, akiket nem sikerült maximálisan lekenyerezni, ellenben Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom számára.A játék egyébként még ezen a héten, napra pontosan március 23-án kerülhet fel a boltok polcaira PC-re és PS4-re egyaránt. Az első pontszámok és az utolsó trailer alant:RPG Site - 9Destructoid - 7.5PlayStation Universe - 9.5Just Push Start - 9.5Hobby Consolas - 94/100Hardcore Gamer - 4.5/5CogConnected - 88/100Polygon - 9GameSkinny - 8Attack of the Fanboy - 4.5Gamespot - 8Game Informer - 8Twinfinite - 5/5GamingBolt - 9CG Magazine - 95/100Gamespew - 80/100GamesRadar+ - 4.5/5GameingTrend - 95US Gamer - 3.5/5Dualshockers - 10

Nézd nagyban ezt a videót!