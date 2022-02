Megérkeztek az első külföldi értékelések a Lost Arkról

Bár most minden attól zeng a Lost Ark című ARPG kapcsán, hogy az embertelen várósorok miatt gyakorlatilag játszhatatlan a program sokak számára, de az igazi kérdésről sokan megfeledkeznek, hogy milyen is lett maga a játék.

A keleten már évek óta jelen lévő, hozzánk azonban csak most érkezett Diabló-jellegű MMORPG minőségire sikeredett, amiről az is megbizonyosdhat, aki játszott már a szoftverrel, és az is, aki vizslatja az alábbi pontokat. Merthogy az első kritikák nagyon üdítőek, és. Íme:TheGamer - 5/5GamesBeat - 4/5PC Gamer - 78/100OGconnected - 82/100MMORPG.com - 7We Got This Covered - 4/5CGMagazine - 8Digital Trends - 4/5Gamer Escape - 8GameSpace - 8PCMag - 4/5