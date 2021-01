Megérkeztek az első hivatalos képek a Mortal Kombat-filmből

Régóta készül már az új Mortal Kombat-film, viszont egészen eddig semmit nem láthattunk a projektből - a kulcssó az "eddig", lévén az Entertainment Weekly közzétette a formálódó játékadaptációból a legelső fotókat.





























Ezeken számos ismert aspektust megfigyelhetünk, mint például Liu Kang és Kung Lao ikonikus párosát, valamint Sonya Blade-et és Sub-Zerot is megnézhetjük magunknak többek között, sőt még Jax-ről is a publikum elé tártak egy képet. Az összes fotót az alábbiakban megtekinthetitek szépen sorjában.Ha minden jól megy, akkor most, és ha minden igaz, akkor kapásból az HBO Max kínálatába fog kerülni. Emellett mozikba is be fogják küldeni, habár ez még változhat attól függően, hogy hogy alakul a koronavírus-helyzet.