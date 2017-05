Megérkeztek az első hivatalos Darksiders 3 képek (FRISSÍTVE!)

A hét egyik nagy meglepetése volt, hogy a THQ Nordic bejelentette nekünk a Darksiders 3 -at, amelyben Fury-t, az Apokalipszis négy lovasának harmadik tagját vehetjük irányításunk alá, aki nem mellesleg egy szemrevaló boszorkány lesz.

























Hősünkről, illetve a játékról pedig ma végre befutottak az első hivatalos látnivalók is - a korábbi kiszivárgott darabok mellé -, aminek köszönhetően alaposabban is szemügyre vehetjük Fury formás testalkatát, valamint a poszt-apokaliptikus Földet, lévén a boszi oldalán, illetve alávaló haderőiket.Hogy a Darksiders 3 mikor jön, az egyelőre még kérdéses, ellenben az biztos, hogy csak jövőre, méghozzá PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.Hogy milyen az élet... Alig hoztuk el nektek az első képeket, máris be tudjuk mutatni nektek a Darksiders 3 első gameplay videóját is. Tessék-lássék: