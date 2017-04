Megérkeztek az első Call of Duty WWII képek és részletek is

Az első trailer után apránként szállingózni kezdtek a Call of Duty WWII első képei és részletei is, így egy mini-előzetesként most elárulnánk mindent, ami eddig nyilvánosságra került a gyökereihez visszatérő legújabb COD-játékról.













Mind kiderült, a Call of Duty WWII története sokkal sötétebb lesz, mint bármelyik korábbi epizódé volt, a középpontban egy csapatnyi amerikai katonával, akik felett a normandiai partraszállást követően vehetjük át az irányítást, ebből következik, hogy, és leginkább a Franciaországban történtekre koncentrál - Párizs felszabadítása például biztosan benne lesz -, ami persze még nem jelenti azt, hogy más országban nem fordulhatunk meg.A Sledgehammer Games szerint a játék egy rendkívül személyes történetet mesél majd el, és bár a főhőst nem nevesítették, azt már tudjuk, hogy a kampányban végig elkíséri egy jó barátja, egy zsidó-amerikai katona, aki bizonyára folyamatosan ostorozza majd a fülünkbe a nácikat, mert anélkül nem lehet ma már világháborús játékot készíteni ugyebár. Call of Duty WWII -ban nem veteránokat láthatunk majd, hanem többnyire zöldfülű katonákat, akiknek az oldalán megtapasztalhatjuk, hogy a háború sokkal inkább volt horror és túlélés, semmint sétagalopp. Megtudtuk továbbá, hogy a legutóbbi epizóddal ellentétben ezúttal kimaradnak az olyan hírességek a játékból, mint Kevin Spacey vagy Kit Harington, ami talán egyáltalán nem is baj. Call of Duty WWII sztorija az eddigi hírek szerint- bár a készítők célja, hogy bemutassák: a világ minden részét és nemzetét érintette a nagy háború -, ellenben a multiplayer módban biztos, hogy a németek szemszögéből is csatlakozhatunk az eseményekhez.Ha már belevágtunk a többjátékos módba, biztosra vehetjük, hogy több olyan exkluzív helyszín lesz itt, amelyek nem kaptak helyet az egyjátékos kampányban. A Sledgehammer Games kiemelte egyébiránt, hogy a multiplayer módról az E3-on akarják alaposabban is lerántani a leplet, de azt azért megosztották velünk, hogy, a korábbi karakterosztályokat divízióként találjuk majd meg, és War név alatt lesz egy olyan új játékmód, amely a Battlefield 1-ből ismert Operations-re hajaz.A készítők beszéltek továbbá egy újdonságról, ami a Headquarters névre hallgat. Ez egy érdekes újdonságnak, egyfajta közösségi térnek ígérkezik, ahol a játékosok meccsek között lóghatnak, beszélgethetnek és tapasztalatot cserélgethetnek egymással.Természetesen ők is visszatérnek a Call of Duty WWII -ban egy sötét, adrenalinban gazdag, valamint teljesen új és eredeti kooperatív módban, amiről a fejlesztők egyelőre tényleg nem akartak még beszélni.